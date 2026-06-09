У Китаї знайшли джерело стратегічного мінералу, на який у США зараз монополія

Якщо Китай більше не залежатиме від США у цій сировині, це значно посилить його економічну могутність.

В Китаї виявили перспективне родовище кварцу високої чистоти, яке потенційно може суттєво зменшити залежність країни від імпорту критично важливої сировини для напівпровідникової та сонячної промисловості. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в European Journal of Mineralogy, на яке посилається видання Interesting Engineering.

Як пише видання, кварц із високим рівнем чистоти є ключовим матеріалом для виробництва напівпровідників, оптичних компонентів, сонячних панелей та іншої високотехнологічної продукції. Попри те, що Китай є одним із найбільших виробників електроніки у світі, значну частину високоякісного кварцу він досі імпортує, зокрема зі США, що створює вразливість у ланцюгах постачання.

Дослідження фокусувалося на леукогранітах району Дінгґьє у Тибеті. За даними вчених з Китайського університету науки і технологій та Китайської геологічної служби, ці світлі гранітні породи містять значні запаси кварцу, придатного для подальшого очищення до рівня, необхідного для високотехнологічних виробництв.

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Науковці додають, що домішки в мінералі можуть бути усунуті в процесі переробки, а вдосконалення технологій очищення здатне ще більше підвищити якість кінцевого продукту.

У публікації наголошується, що попит на високочистий кварц зростає через розвиток "зеленої" енергетики та мікроелектроніки. Матеріал використовується у виробництві полікремнію для сонячних панелей, а також кварцових тиглів, необхідних для виготовлення кремнієвих пластин і напівпровідникових компонентів.

При цьому дослідники також звертають увагу на обмеженість глобальних запасів цієї сировини.

Наразі значна частина світових поставок походить із родовищ у Північній Кароліні (США), зокрема зі знаменитого району Spruce Pine, який тривалий час забезпечує індустрію високоякісною сировиною.

У Китаї останніми роками активізували пошук власних родовищ стратегічних мінералів. Як зазначають автори дослідження, Тибет може відіграти ключову роль у цій стратегії завдяки широкому поширенню леукогранітів, які розглядаються як потенційна база для масштабного видобутку стратегічної сировини.

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Як писав УНІАН, у Китаї завершують будівництво масштабного каналу Пінлу довжиною 134,2 км, який мають запустити в роботу у вересні. Проєкт має стати важливою частиною транспортної системи, що забезпечить внутрішнім регіонам країни прямий вихід до моря та зменшить залежність від східного узбережжя.

Також ми розповідали, що китайський мегаполіс Чунцін є найбільшим містом світу. За територією він перевищує декілька європейських країн, а за населенням обходить Україну.

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