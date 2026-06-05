Електроенергія з вугілля без викидів: Китай розробляє революційну технологію

Вугілля здавна вважається джерелом забруднення та значних викидів.

Китайські вчені створили вугільний паливний елемент, яка виробляє електроенергію без викидів вуглекислого газу. Система також перетворює CO₂ на корисні хімічні речовини, демонструючи новий спосіб більш екологічного використання вугілля.

Видання Daily Galaxy пише, що Се Хепін із Шеньчженьського університету та Китайської академії наук очолив команду, яка розробила нову технологію, що генерує електроенергію з вугілля без його спалювання, що потенційно може змінити ставлення до цього виду палива та способи його використання.

Замість полум'я та диму паливний елемент використовує електрохімічний процес. Викопне паливо подрібнюють, сушать, очищують та обробляють перед подачею в анодну камеру. Кисень надходить у катод, де вугілля вступає в реакцію через оксидну мембрану, безпосередньо виробляючи електроенергію без парових турбін або згоряння.

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Головна інновація паливного елемента з прямим використанням вугілля та нульовими викидами вуглецю полягає в його здатності виробляти електроенергію без горіння. Се Хепін пояснює, що попередньо оброблене вугілля вступає в реакцію на аноді, ефективно генеруючи енергію та дозволяючи уникнути масових викидів вуглекислого газу, характерних для традиційних вугільних електростанцій.

Дослідники стверджують, що ретельна підготовка вугілля забезпечує стабільні реакції та постійне виробництво електроенергії, на відміну від традиційного спалювання, при якому показники можуть варіюватися залежно від якості палива та умов на станції.

Ще однією примітною особливістю є те, як система обробляє вуглекислий газ. Анод виробляє CO₂ високої чистоти, який уловлюється безпосередньо в елементі. Газ можна перетворити на хімічну сировину, таку як синтез-газ, або мінералізувати в бікарбонат натрію.

Китайська технологія доводить, що вугілля можна використовувати набагато більш екологічним способом. Се Хепін та його колеги зазначають, що ця технологія спростовує укорінену думку про те, що вугілля та низький рівень викидів несумісні. Завдяки виробництву електроенергії безпосередньо з вугілля та ефективному управлінню викидами CO₂, ця система може стати альтернативою для регіонів, які, як і раніше, сильно залежать від викопного палива.

Раніше УНІАН писав, що Китай побудував найбільшу в світі морську електростанцію, яка забезпечуватиме електроенергією цілий регіон.

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