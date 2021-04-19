За словами Марченка, зміни стосуватимуться ухилення від сплати податків.

Міністерство фінансів готує пакет змін до Податкового кодексу України.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

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За словами Марченка, зміни стосуватимуться ухилення від сплати податків.

"Ми готуємо пакет змін до Податкового кодексу. Найближчим часом будемо подавати. Я не буду поки розкривати деталі, але ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був "дуже хитро зроблений", платили податки в нашій країні ... Всі, хто ухилявся від сплати податків за Податковим кодексом. Ми залатаємо прогалини, які були створені за останні роки", - сказав Марченко.

Що цьому передувало

У травні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних нестиковок у податковому законодавстві".

16 січня 2020 року парламент прийняв цей законопроект у другому читанні та в цілому.

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Автор: Олена Коваленко