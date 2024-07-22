Петер Сіярто пригрозив Києву судовими розглядами.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто пригрозив судовим розглядом через рішення України про припинення поставок російської нафти. Дипломат заявив, що Київ нібито порушив Угоду про асоціацію.

"Цим маршрутом транспортування нафти забезпечується не тільки Угорщина, а й Словаччина. Оскільки питання енергопостачання - це не політичне, а інфраструктурне питання, і оскільки проблема постачання Угорщини нафтою фізично не може бути вирішена без поставок нафти з Росії, просто тому, що немає іншого альтернативного транспортного маршруту, іншого трубопроводу з інших країн до Угорщини, який міг би постачати нам достатню кількість нафти. Тому Угорщина, Словаччина і Чехія були звільнені від санкцій ЄС щодо транспортування нафти. Таким чином, очевидно, що рішення України докорінно загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини", - цитує Сіярто видання Magyar nemzet.

За його словами, "це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського союзу, і одним своїм рішенням вона ставить під фундаментальний ризик постачання нафти двом країнам-членам ЄС". Водночас дипломат заявив, що постраждала країна-член ЄС може негайно розпочати процедуру консультацій, а якщо з Україною не вдасться домовитися, існує можливість створення арбітражного суду і проведення розгляду протягом 40 днів.

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"Якщо і в цьому випадку рішення не буде знайдено, Європейський Союз має право відмовитися від виконання зобов'язань за Угодою про асоціацію", - підсумував дипломат.

Санкції проти "Лукойлу" - останні новини

У червні Київ запровадив санкції, які блокують транзит до Центральної Європи трубопровідної нафти "Лукойлу".

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав "незрозумілим і неприйнятним" це рішення. За його словами, Будапешт знайшов тимчасові рішення для стабілізації поставок, але вони не підходять для довгострокової перспективи і має бути "швидке рішення".

Пізніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з українським колегою Денисом Шмигалем, під час якої розкритикував посилення Україною санкцій щодо російської компанії "Лукойл", нафту якої використовував братиславський переробник Slovnaft.

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