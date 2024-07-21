Нафта від словацької Slovnaft становить майже десяту частину споживання України.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з українським колегою Денисом Шмигалем. Під час цього він розкритикував посилення Україною санкцій щодо російської компанії "Лукойл", нафту якої використовував братиславський переробник Slovnaft.

Як розповіли словацьким журналістам з TASR у пресслужбі уряду Фіцо, той назвав обмеження з боку української сторони "безглуздими". На думку прем'єра, санкції завдають шкоди не Росії, а в основному країнам ЄС.

"Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, і рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки", - обурився Фіцо.

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Крім того, це вплине не тільки на Словаччину, а й на Україну, адже нафта від Slovnaft становить майже десяту частину її споживання.

Фіцо спілкувався щодо цього питання з відповідними членами Кабміну, та з офіційними особами угорської MOL.

Заборона "Лукойлу" на постачання нафти через Україну

Як повідомляв УНІАН, у червні Київ запровадив санкції, які блокують транзит до Центральної Європи трубопровідної нафти "Лукойлу".

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав "незрозумілим і неприйнятним" це рішення. Він стверджує, що Угорщина знайшла тимчасові рішення для стабілізації постачань, але вони не підходять для довготривалої перспективи і має бути "швидке рішення".

Згодом у Politico додали, що Угорщина намагається уникнути відключень електроенергії та дефіциту палива. Як пояснювалось, новини санкціями Україна намагається придушити ключове джерело доходу для військової каси Кремля. Але цей крок викликає побоювання щодо дефіциту поставок у Будапешті, який залежить від імпорту російської нафти на 70%, половина з яких припадає на "Лукойл".

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