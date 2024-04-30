Сергій Кислиця зазначив, що українську продукцію поставляють у 40 країн.

Тимчасовим морським маршрутом, які Україна створила з партнерами після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, скористалися 1 300 суден. З українських портів експортували 25 мільйонів тонн продукції.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що українську сільгосппродукцію навіть за таких складних умов поставляють у 40 країн.

"Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи", - цитує дипломата видання Укрінформ.

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За його словами, з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ" експортували 25 мільйонів тонн продукції українських аграріїв. Кислиця вказав, що експорт із цих портів досяг довоєнного рівня.

"Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної спроможності всіх коридорів", - підсумував постпред України при ООН.

Зерновий коридор - головні новини

У серпні 2023 року ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту для цивільних суден у напрямку портів Великої Одеси. У вересні тимчасовим коридором в акваторію зайшли два перших цивільних судна під навантаження зерном. 21 вересня до Туреччини прибуло перше судно з українським зерном, яке йшло "гуманітарним коридором".

Заблокувати експорт зерна Росії не вдалося. Завдяки неодноразовим ударам по російському флоту, Україна змогла використовувати Чорноморський зерновий коридор для цивільних цілей.

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