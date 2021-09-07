Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям - це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами", - наголосив Кулеба.
"Ми всі з вами розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші і бажано їх заробляти завдяки тому, що у тебе сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви, і, як Польща, потім витрачати їх на оборону", - додав міністр.
Нагадаємо, 6 вересня під час візиту до Києва сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії, яка наразі має меншість у Сенаті, Ліндсі Ґрем заявив про підтримку ідеї запровадження зони вільної торгівлі між США і Україною у найближчому майбутньому. Водночас, за його словами, Україна повинна продовжувати боротися з корупцією і втілювати реформи.
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Військова допомога США для України
Україна та США завершили підготовку Стратегічної оборонної рамкової угоди, яка створює основу для посилення стратегічного співробітництва України та США у сфері оборони та безпеки й просування спільних пріоритетів, у тому числі впровадження реформ у сферах оборони та оборонної промисловості, поглиблення співпраці у таких сферах, як чорноморська безпека, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.
1 вересня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про надання Україні 60 млн доларів допомоги у галузі оборони. Безпекова допомога включає "Джавеліни" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що США виділять кошти "вже до кінця року".