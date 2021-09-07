Глава МЗС заявив, що Україна має зміцнювати економіку, аби мати більше фінансових резервів для посилення оборонного сектору.

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям - це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами", - наголосив Кулеба.

"Ми всі з вами розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші і бажано їх заробляти завдяки тому, що у тебе сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви, і, як Польща, потім витрачати їх на оборону", - додав міністр.

Нагадаємо, 6 вересня під час візиту до Києва сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії, яка наразі має меншість у Сенаті, Ліндсі Ґрем заявив про підтримку ідеї запровадження зони вільної торгівлі між США і Україною у найближчому майбутньому. Водночас, за його словами, Україна повинна продовжувати боротися з корупцією і втілювати реформи.

Україна та США завершили підготовку Стратегічної оборонної рамкової угоди, яка створює основу для посилення стратегічного співробітництва України та США у сфері оборони та безпеки й просування спільних пріоритетів, у тому числі впровадження реформ у сферах оборони та оборонної промисловості, поглиблення співпраці у таких сферах, як чорноморська безпека, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.

1 вересня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про надання Україні 60 млн доларів допомоги у галузі оборони. Безпекова допомога включає "Джавеліни" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що США виділять кошти "вже до кінця року".

Автор: Віталій Саєнко