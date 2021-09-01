Також США готові допомагати Україні у диверсифікації поставок енергоресурсів.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про надання Україні 60 млн доларів допомоги у галузі оборони.

Про це Байден сказав на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі (відео вступних слів Байдена опубліковані на сторінці телеканалу Fox News у Facebook).

Президент США підтвердив непохитність підтримки України.

"Сполучені Штати залишаються рішуче відданими суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агерсії і нашій підтримці євроатлантичних прагнень України", - наголосив Байден.

Також президент США сказав, що сьогодні буде обговорено як саме Сполучені Штати зможуть продовжувати підтримувати Україну в просуванню нею свого порядку денний демократичних реформ і руху на шляху повністю інтегрованої Європи.

"Ми пожвавлюємо Комісію стратегічного партнерства між нашими країнами, і ми також створюємо нові стратегічні рамки у галузі оборони завдяки новому пакету допомоги у галузі безпеки у розмірі 60 млн доларів", - зазначив президент США.

Крім того, за його словами, США і Україна розпочинають новий стратегічний діалог з питань енергетики та клімату, аби допомогти Україні диверсифікувати її поставки енергоресурсів, одночасно підтримуючи кліматичні цілі, пов'язані з глобальним потеплінням.

31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона.

В рамках візиту планувалося підписати три документи: щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час робочого візиту до США у складі української делегації підтвердив, що Київ працює над приїздом американського президента до України.

Автор: Віталій Саєнко