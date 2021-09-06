Представники Республіканської партії мають намір відстоювати позицію посилення протиповітряної оборони України і модернізації Військово-морського флоту.

Сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії, яка наразі має меншість у Сенаті, Ліндсі Ґрем заявляє, що республіканці підтримують надання більшої військової підтримки Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ґрем сказав на брифінгу у Києві від імені американської делегації республіканців після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми розмовляли про додаткову військову допомогу. Ми усі підтримуємо надання більшої військової підтримки для українських Збройних сил, або вони могли захищатися", - сказав Ґрем.

Також він нагадав, що США вже надало Україні летальне озброєння для українських Збройних сил, а також допомогу у розмірі сотень мільйонів доларів для українських військових і на підтримку економіки.

"Ми згодні з тими, хто говорить, що Америка повинна робити більше. Ми збираємося робити більше. Ми будемо просувати посилення можливостей протиповітряної оборони, чого вам бракує сьогодні. Ми збираємося допомогти вам модернізувати Військово-морські сили, надати вам більше систем "Джавелін". Ми збільшимо ціну, яку сплачуватиме Росія за агресію. Ми не прагнемо конфлікту, ми прагнемо дипломатичного урегулювання. Єдина мова, яку розуміє Путін – це мова сили", - наголосив Ґрем.

Він висловив сподівання, що Україну вдасться зробити сильнішою у військовому і економічному плані. "І найкраще, що може статися у відносинах Сполучених Штатів і України – це угода про створення зони вільної торгівлі", - сказав Ґрем.

На його переконання, кожен республіканець і демократ розуміє, що якщо полишити підтримку України, то це означатиме відмову від підтримки свободи.

Він вважає, що треба докладати більших зусиль для підтримки України.

Військова допомога США для України

Як повідомляв УНІАН, під час візиту президента України Володимира Зеленського Україна та США завершили підготовку Стратегічної оборонної рамкової угоди, яка створює основу для посилення стратегічного співробітництва України та США у сфері оборони та безпеки й просування спільних пріоритетів, у тому числі впровадження реформ у сферах оборони та оборонної промисловості, поглиблення співпраці у таких сферах, як чорноморська безпека, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.

1 вересня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про надання Україні 60 млн доларів допомоги у галузі оборони. Безпекова допомога у 60 млн доларів включає "Джавеліни" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що США виділяють 60 мільйонів доларів на протитанкові ракетні системи "Джавелін" та інше військове обладнання для України "вже до кінця року".

Автор: Віталій Саєнко