Такий підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній.

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" продаватиме на аукціонах посилки, які були незатребувані і через це невручені протягом шести місяців. Такі посилки компанія виставлятиме на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale.

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших.

В "Укрпошті" пояснили, що поштові відправлення, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, "Укрпошта" відправляє назад відправнику. Якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона поступає на спеціально облаштований склад, де зберігається півроку.

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"Впродовж цього періоду і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні. Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить десять гривень. Посилки випадковим чином об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот. Всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації. Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять.

В "Укрпошті" також попередили, що часто шахраї використовують світову практику щодо продажу невручених посилок, розсилаючи смс-повідомлення з пропозицією придбати одну посилку. На аукціонах компанії продаватимуть тільки групові лоти. Тому, якщо вам пропонують придбати одну посилку, це є ознакою шахрайських дій.

"Укрпошта" - останні новини

1 травня повідомлялося, що "Укрпошта" виставила на "Prozorro.Продажі" понад 500 старих автівок, щоб на виручені кошти оновити свій автопарк. Після чого компанія зіткнулися з критикою у соціальних мережах.

8 травня, в День пам'яті та перемоги над нацизмом, "Укрпошта" відкрила продажі нової поштової марки "русскій воєнний флот – до дна!".

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