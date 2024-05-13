Тираж кожної марки становить 800 тисяч екземплярів.

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" анонсував до Дня вишиванки, який відмічається 16 травня, дві нові марки зі зразками кримськотатарської та харківської вишивки. Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", Харківщина представлена фрагментом вишивки жіночої сорочки ХІХ ст. з півнями на рукавах.

Автономна республіка Крим представлена зразком тамбурної вишивки ("к’аснак") жіночої шалі ("марама") середини ХІХ ст.

Зазначається, що тираж кожної марки становить 800 тисяч екземплярів.

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"Укрпошта" також пропонує художні конверти із зображеннями кримськотатарської вишивки на чоловічому весільному поясі ("учкур"), виробленому на межі ХІХ–ХХ ст., та вишивки рушника кінця ХХ ст. із с. Колонтаїв, що на Харківщині.

"Укрпошта" – останні новини

8 травня на честь Дня пам'яті та перемоги над нацизмом "Укрпошта" відкрила продажі нової поштової марки "русскій воєнний флот – до дна!".

10 травня стало відомо, що "Укрпошта" розпочала продавати на аукціонах посилки, які були невручені протягом шести місяців. Такі посилки компанія виставляє на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale.

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