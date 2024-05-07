Денис Шмигаль зазначив, що така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців.

Кабінет міністрів скасував дію постанови, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.

"В економічній політиці у нас є два глобальних завдання. Перше - це програми підтримки бізнесу та стимулювання економічної активності. Друге - це створити бізнес-клімат, де підприємці можуть реалізувати всі свої можливості та амбіції", - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Шмигаль зазначив, що сьогодні уряд ухвалив дуже важливе рішення в цьому напрямку, скасувавши постанову Кабінету міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.

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"Це те, що дуже важливо для бізнесу. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців - виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проекти та нові робочі місця в Україні", - наголосив прем’єр.

Обмеження на розрахунки за імпорт – що відомо

В Україні з початку повномасштабної війни діяли обмеження на імпорт товарів та послуг. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, уряд ухвалив постанову № 153, яка визначала перелік товарів і послуг, за операціями з імпорту яких було рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів. НБУ, в свою чергу, запровадив валютні обмеження, що стосувалися розрахунків за імпортними операціями.

7 липня 2022 року уряд скасував критичний імпорт на товари, який був запроваджений з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Національний банк для цього дозволив бізнесу з 9 липня 2022 року купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту товарів.

При цьому обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг зберігалися. Підприємства мали змогу імпортувати лише ті послуги, роботи, права інтелектуальної власності, що входили до переліку, затвердженого постановою уряду.

З 4 травня 2024 року Національний банк впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни для поліпшення умов роботи бізнесу та виходу на нові ринки, зокрема, скасувавши всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг.

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