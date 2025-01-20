У грудні 2024 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 94,2 тисячі.

Рівень офіційного безробіття в Україні скоротився. За останній рік цей показник досяг історичного мінімуму.

Національний банк України опублікував дані, згідно з якими у грудні 2024 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі - жінки.

Зазначається, що рік тому було зареєстровано всього 96,1 тисячі безробітних.

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При цьому вказано, що потреба роботодавців у працівниках заміщення вакантних робочих місць становить 46,7 тисячі, що вище, ніж рік тому, коли цей показник становив 32,4 тисячі.

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Згідно з дослідженням Work.ua, у грудні кількість вакансій на сайті з пошуку роботи зменшилася на 19%. Єдиною категорією, яку не торкнулася ця тенденція, стала "Охорона, безпека", де розміщують вакансії Сили оборони України.

При цьому дані дослідження "OLX Робота" свідчать про те, що у 2024 році на ринку праці стало більше вакансій, а середня зарплата зросла на 12,5%.

Зазначається, що у Львові кількість вакансій порівняно з 2023 роком знизилася на 10%, а кількість відгуків зросла - на 11%. Водночас у Києві оголошень про роботу побільшало на 19%, але відгуків поменшало на 6%. У Дніпрі зросла як кількість вакансій (6%), так і відгуків шукачів роботи (8%).

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