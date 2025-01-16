80% зареєстрованих у центрах зайнятості складають жінки.

Професії електромонтера, швачки, слюсаря-сантехніка та електрогазозварювальника зараз найзатребуваніші на ринку праці.

Про це сказала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на регіональному форумі у Харкові, передає "Укрінформ".

За її словами, найчастіше зараз роботодавці шукають працівників сфери послуг, а також водіїв і слюсарів, бо ці професії стали дефіцитними внаслідок мобілізації чоловіків.

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"Найдефіцитніші спеціалісти на ринку праці – резюме яких дуже рідко з’являються в публічному доступі, бо вони завжди зайняті, але їх постійно шукають – це електромонтер, швачка, слюсар-сантехнік, електрогазозварювальник. Це нам вказівка на те, кого ми маємо навчати", – сказала Бережна.

За її даними, у 2024 році за направленнями служби зайнятості навчалися чи перенавчалися трохи більше 41 тисячі безробітних, із них 23 тисячі – здобували фах саме у профтехцентрах служби. Крім того, діють програми підвищення кваліфікації та перекваліфікації.

"В минулому році ми сприяли перенавчанню загалом близько 100 тис. людей. З одного боку, це мало, бо, згідно з дослідженням Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, у нас 12,5 млн економічно неактивних громадян. Але ми маємо запропонувати ще більше опцій для того, щоб люди перенавчалися", – зауважила Бережна.

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк повідомила, що нині 80% зареєстрованих у центрах зайнятості – жінки, і це є неабияким викликом. Крім того, зараз не працює стандартний механізм, коли роботодавець подає вакансію, а служба підбирає людей.

"Зараз роботодавцям потрібно запропонувати, наприклад, часткову компенсацію за оренду житла, можливо, сплатити повністю цю оренду, запропонувати соціальний пакет, страхування. Зараз "не працює" просто зарплата, навіть 35 тис. грн особливо нікого не дивують. Аби закрити потребу роботодавця з певної області, ми працюємо і в сусідніх областях, їздимо у громади, там керівники підприємств чи їх заступники спілкуються безпосередньо з людьми, які запитують про всі умови", – зазначила Жовтяк.

Ринок праці – останні новини

У 2024 році на ринку праці побільшало вакансій, а середня зарплата зросла на 12,5%. Про це свідчать дані дослідження "OLX Робота".

За даними Work.ua, у грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000, що на 5% більше, аніж в листопаді. Найбільше зросли зарплати в категоріях "Нерухомість", "Юриспруденція" та "Управління персоналом, HR".

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