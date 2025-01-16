У 2024 році суттєво зросла пропозиція віддаленої роботи.

У 2024 році на ринку праці побільшало вакансій, а середня зарплата зросла на 12,5%. Про це свідчать дані дослідження "OLX Робота".

"У 2024 році кількість пропозицій про роботу на порталі "OLX" Робота зросла на 6%, якщо порівнювати з 2023 роком, при цьому кількість відгуків пошукачів зросла на 4%. Серед найбільших міст ситуація кардинально різна", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що у Львові кількість вакансій у порівнянні з 2023 роком знизилась на 10%, а кількість відгуків зросла - на 11%. Разом з тим у Києві оголошень про роботу побільшало на 19%, але відгуків поменшало на 6%. У Дніпрі зросла як кількість вакансій (6%), так і відгуків пошукачів (8%).

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Суттєво зросла пропозиція віддаленої роботи. Кількість оголошень у порівнянні з 2023 роком зросла на 31%. Медіанна зарплата також змінилась й становить 19 100 грн (+16% за рік). Попит при цьому дещо знизився - -3% у порівнянні з 2023 роком.

Найпопулярніші вакансії та аутсайдери

Найбільш популярними серед пошукачів стали професії:

менеджер інтернет-магазину;

пакувальник на виробництві;

копірайтер;

комплектувальник;

сторож.

Найважче закрити вакансії:

аудитора;

фармацевта;

автоелектрика;

конструктора;

стоматолога.

За даними "OLX Робота", медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 000 грн (480 дол. США). За рік зарплата зросла на 12,5%. За даними Держстату, річна інфляція в Україні станом на початок грудня становила 11,2%.

"У 2021 році середня зарплата в Україні станом на грудень становила 17 453 грн. За тодішнім курсом це дорівнювало 641 дол. США. Таким чином, з 2021 року у гривнях зарплата зросла на 13%, а в доларах зменшилась на 25%", повідомили аналітики.

За рік найбільше зросла медіанна зарплата в дизайнерів (+64%), SMM-менеджерів (+62%), майстрів з ремонту комп’ютерної техніки (+56%), електриків (+50%) та монтажників (+48%).

Найбільше (-10%) втратили фасадники. Зменшилась також зарплата у сторожів (-8%), репетиторів (-5%), складальників меблів (-4%) та рихтувальники (-4%).

Новини ринку праці - останні новини

Згідно з дослідженням Work.ua, у грудні кількість вакансій на сайті з пошуку роботи зменшилася на 19%. Єдиною категорією, яку не торкнулася ця тенденція, стала "Охорона, безпека", де розміщують вакансії Сили оборони України.

Серед українських айтівців понад чверть (27%) мають додаткові проєкти, окрім основної роботи в ІТ. Про це йдеться в результатах опитування веб-порталу про IT-галузь України DOU.

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