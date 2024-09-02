Найбільше реєструють новий бізнес у столиці, Дніпропетровщині та Львівщині.

Майже 194 тисячі нових ФОПів відкрили українці за 8 місяців 2024 року. За цей же період закрилося трохи більше 120 тисяч ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи, повідомляє прес-служба "Опендатабот" з посиланням на дані Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Зазначається, що 193 192 нові ФОПи було зареєстровано від початку року. Це навіть більше, ніж до початку повномасштабної війни, коли за той самий період відкрилось 186 144 нових справ.

Найбільше нових справ відкрили підприємці у столиці - 26 303 або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

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Третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор привертає 7,6% нових підприємців. Замикає трійцю найбільш запитаних напрямків для нових справ надання індивідуальних послуг (7%). При цьому, якщо у 2023 серед лідерів були кафе та ресторани, то цьогоріч їх витіснило надання інформаційних послуг.

В "Опендатабот" також відмітили, що рекордною стала частка жінок серед новоспечених бізнесменів - 60%. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 55,6%, а у перший рік повномасштабної - 47%.

"Наразі кількість нових справ в 1,6 разів більша, аніж закритих. Так, 120 154 фопи закрилось в Україні від початку року. Найбільше постраждали новостворені підприємства: з тих, що були відкриті торік, закрилося 24,5%, а з тих, що відкрилися цього року, - 13,7%. Медіана діяльності ФОПів, закритих цьогоріч, складає 2 роки і 7 місяців", - йдеться в повідомленні.

Найбільше ФОПів закрилось у Києві - 13% (15 770), Харківській - 8% (10 097) та Дніпропетровській - 8% (9 931) областях.

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У січні-квітні 2024 року 343 українця подали на банкрутство. Загалом за останні 5 років в Україні було відкрито майже 2 тисячі справ про банкрутство фізосіб.

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