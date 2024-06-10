Кількість справ про банкрутство різко зросла з початку року.

У січні-квітні 2024 року 343 українців подали на банкрутство. Загалом за останні 5 років в Україні відкрилось майже 2 тисячі справ про банкрутство фізосіб. Про це повідомляє "Опендатабот" з посиланням на дані Верховного суду.

Зазначається, що кількість справ про неплатоспроможність людей зросла у 2,2 рази у порівнянні до відповідного періоду торік. Протягом всього минулого року цей статус набули 575 людей.

Найменше справ (22 од.) про банкрутство людей було відкрито у 2019 році. Це був перший рік, коли закон дозволив громадянам визнавати себе неплатоспроможними через суд. Відтоді кількість людей, які хотіли визнати себе неплатоспроможними, постійно зростала: у 8,3 рази за 2020 рік та у 2,7 рази за 2021 рік.

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"Судова статистика не відбиває реальну кількість боржників у скрутному становищі, яким допомогла би процедура банкрутства. Проте ця процедура не є відомою та поширеною серед українців, й на те є кілька причин: це дорого, складно та незрозуміло без допомоги адвоката, на якого в боржника вже просто може не стати коштів. Крім того, кредитори та фінансові установи не вельми охоче подають свої вимоги у такі судові справи, сподіваючись стягнути борг після відновлення платоспроможності людини", – зазначає арбітражний керуючий, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих Денис Лихопьок Павлович.

Загалом за весь час було відкрито 1 993 справи про банкрутство українців. Кожен другий банкрут – у віці від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис. Гендерний розподіл виявився майже рівноцінним. 54% усіх банкрутів – чоловіки, а 46% – жінки.

Варто зазначити, що Верховна Рада дозволила фізичним особам набувати статус банкрута ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. З того часу людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.

Статистика "Опендатабот"

У першому кварталі 2024 року рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці, що на 33,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, то кількість збільшилась на 18%.

У першому кварталі 2024 року понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 "Шахрайство", що значно перевищує показники за аналогійний період минулого року – на 20%. До того ж кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд.

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