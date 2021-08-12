Цигарки з фільтром вітчизняних марок за півроку подорожчали майже на 5 гривень.

У першому півріччі 2021 року в Україні подорожчали тютюнові вироби і алкоголь.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Як змінилися ціни за 6 місяців:

Цигарки з фільтром вітчизняних марок подорожчали майже на 5 грн, з 43,26 гривні за одну пачку до 48,27 грн.

Цигарки з фільтром медіум-класу подорожчали майже на 6 грн, з 49,91 грн до 56,19 грн.

Цигарки з фільтром преміум-класу подорожчали майже на 5 грн за пачку - з 57, 88 грн до 63,05 грн.

Цигарки без фільтра подорожчали майже на 5 грн – з 38,73 грн за одну пачку до 43,49 грн.

За останній рік подорожчання сигарет склало майже 20%.

Ціни у 2020 році:

У 2020 році пачка цигарок з фільтром вітчизняних марок коштувала близько 40 грн.

Цигарки з фільтром медіум коштували 44,81 грн. Пачку цигарок з фільтром преміум можна було купити за 52,17 грн.

Автор: Олена Коваленко