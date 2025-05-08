В Україні вперше за кілька років кількість закритих ФОП перевищила кількість відкритих, - 'Опендатабот'

Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків.

В Україні з січня по квітень 2025 року відкрилося майже 82 тисячі нових фізичних осіб-підприємців, а майже 120 тисяч підприємців припинили свою діяльність. На один новостворений бізнес припадає 1,5 закритих, повідомляє платформа "Опендатабот".

За даними аналітиків, 81 928 ФОПів відкрилось в Україні від початку 2025 року, що на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Таким чином закриттів побільшало на 44% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

"Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 166 ФОПів більше, ніж закрилось", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що чверть всіх нових ФОПів займається роздрібною торгівлею: 20 763 підприємці. Ще 7 129 фопів обрали ІТ та консалтинг у програмуванні. Замикає трійку оптова торгівля — 6 216 нових підприємців. Найбільше ФОПів цьогоріч зареєстрували у Києві — 11,6 тисячі або 14.2%. Далі йдуть Дніпропетровщина — 7,8 тисячі (9.6%) та Львівщина — 6,1 тисячі (7.6%).

В "Опендатабот" відмітили, що цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових ФОПів були зареєстровані саме жінками. Частка чоловіків склала лише 39%.

За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева, сплеск закриттів ФОПів на початку року радше повʼязаний із закриттям непрацюючих ФОПів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

"Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений ВЗ від мінімальної зарплати на 2025 рік — це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку", - зазначив нардеп.

При цьому Гетманцев додав, що починаючи з березня 2025 року, кількість відкритих ФОП більша за ті, що закрились.

Крім того, у перший тиждень травня було зафіксовано найбільшу кількість відкриттів ФОПів цьогоріч: 7 014. Загалом 88 388 нових підприємців вже зареєстровано від початку року станом на початок травня.

Бізнес в Україні під час війни

У квітні стало відомо, що українські стартапи все частіше переносять свої головні офіси за кордон і уникають згадок про своє походження, тоді як більшість співробітників залишаються в країні. Так, вже понад 90% стартапів перенесли штаб-квартири за кордон.

Раніше платформа "Опендатабот" повідомляла, що український бізнес масово переїжджає з регіону в регіон. Найпопулярнішими напрямками виявилися Київ, Київська та Дніпропетровська області.

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