Лідером за виписаними та зареєстрованими бізнесами став Київ.

У 2024 році понад 11 тисяч компаній змінили юридичну адресу реєстрації з одного регіону в інший. Таким чином переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18%. Також це на 25% менше, ніж до повномасштабного вторгнення, повідомляє платформа "Опендатабот".

Зазначається, що 32% цих компаній займаються оптовою торгівлею, ще 6% - будівництвом. Замикає трійку компаній-мігрантів бізнеси, що проводять операції з нерухомістю - 4,8%.

Найбільше компаній покинуло Київ - 36,6% або 4 тисячі. Ще по 10% поїхало з Київської та Дніпропетровської областей. Водночас ті самі регіони є найпопулярнішим місцем, куди переїжджає бізнес - 28% компаній зареєструвалися у Києві. Ще 11% релокувалися до Київської області, а 10% - до Дніпропетровської.

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Найпопулярніші маршрути переїздів:

з Києва до Київської області - 775 компаній;

з Києва до Дніпропетровської області - 575;

з Київської області в Київ - 563.

Бізнес в Україні під час війни - головні новини

19 серпня 2024 року українські підприємці повідомили про падіння темпів виробництва, а також зниження очікувань у перспективі шести місяців.

24 декабря 2024 года стало известно, что трохи більше чверті ФОПів планували закриватися найближчим часом. Як причину більше половини назвали підвищення податків.

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