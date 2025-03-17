Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни можуть ухвалюватися Верховною Радою.

Низка Telegram-каналів в Україні 16 березня поширили інформацію про підвищення податків для ФОП. Міністерство фінансів повідомило, що цьогоріч подібні рішення ухвалюватися не будуть, а в майбутньому процес підвищення податків буде відбуватися публічно і з обговореннями.

"Анонімні Телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер", - йдеться у повідомленні відомства.

У Мінфіні пояснили, що законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, – не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.

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Зазначається, що цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів.

"Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватися Верховною Радою України", - наголосили у міністерстві.

Оновлення для ФОП – останні новини

У лютому Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ, а також оновило порядок його заповнення та подання. Відтепер підприємці мають подавати податковий розрахунок до 20 числа кожного місяця, а не щоквартально.

При цьому в Україні уточнили перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Так, на період військової служби підприємці звільняються від обов'язку з податку на доходи фізичних осіб або з єдиного податку. Для отримання пільги потрібно надати низку документів.

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