Нацбанк підвищив ключову ставку і дав невтішний прогноз по цінах

Регулятор підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткових пункта.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16% задля стримування інфляції. У серпні 2026 року споживча інфляція прискорилася до 8,1%, дещо перевищивши траєкторію липневого прогнозу НБУ, повідомив голова регулятора Андрій Пишний під час брифінгу.

"Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та повернути інфляцію на траєкторію стійкого зниження до цілі 5% на горизонті політики", – каже Пишний.

Інфляційний тиск в Україні залишається підвищеним передусім через наслідки російської агресії та війну на Близькому Сході, яка спровокувала відчутне здорожчання пального. Виробничі витрати бізнесу зростають, зокрема на електроенергію, логістику та оплату праці.

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"Попри наслідки російських атак, ринок праці та споживчий попит залишалися стійкими. Зокрема, середні заробітні плати в липні та, за оцінками Національного банку, серпні продовжували зростати високими темпами, що підтримувало фундаментальний інфляційний ціновий тиск. Водночас інфляцію ймовірно обмежуватиме значна пропозиція продовольства на внутрішньому ринку, в тому числі через складнощі з вивезенням врожаю Чорним морем", – вважає Пишний.

За його словами, до посилення монетарної політики по всьому світу зараз вдаються все більше національних банків різних країн.

"Липневе підвищення облікової ставки підтримало привабливість гривневих активів. Попит як на гривневі депозити, так і на ОВДП зберігався, що обмежувало тиск на валютному ринку і стримувало зростання цін. За оцінками Національного банку, нове підвищення облікової ставки не матиме відчутного стримуючого впливу на кредитування", – повідомляє голова НБУ.

Банкір нагадав, що економіка України критично залежить від західної допомоги.

"Зовнішня допомога залишається критично важливою для підтримання макрофінансової стабільності. На тлі менших, ніж очікувалось, обсягів офіційного фінансування у липні-серпні фіскальна політика була стримуванішою, а міжнародні резерви знизилися. Відновлення ритмічності міжнародної допомоги критично важливе для стійкості державних фінансів і забезпечення цінової стабільності", – повідомляє Пишний.

В НБУ очікують, що інфляція почне сповільнюватися у 2027 році, в тому числі завдяки поточним заходам з посилення монетарної політики.

Облікова ставка НБУ – головні новини

У липні Національний банк України підвищив облікову ставку з 15% до 15,5% з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення інфляції до кінця року.

Ухвалення даного рішення спонукало українські банки до перегляду відсоткових ставок за депозитами та кредитами. Вища облікова ставка мала підтримати курс гривні, адже вона стимулює населення зберігати кошти у національній валюті, зазначають аналітики банківського сектору.

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