Компанія направить отримані кошти на погашення боргів перед виробниками електрики за "зеленим" тарифом.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестує 75 мільйонів доларів в єврооблігації оператора об'єднаної енергосистеми країни держкомпанії "Укренерго".

Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує 75 мільйонів доларів США в облігації на загальну суму 825 мільйонів доларів, випущені "Укренерго" у зв'язку з необхідністю вирішити платіжну кризу, що охопила сектор відновлюваної енергетики країни.

Відзначається, що це перша облігація з прив'язкою до сталого розвитку, випущена українською компанією, і участь ЄБРР як основного інвестора забезпечила комфорт іншим інституційним інвесторам, ще більше розширивши участь на ринку.

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За інформацією провідного директора ЄБРР по Східній Європі та Кавказу Маттео Патроне, український сектор відновлюваних джерел енергії надав понад 8,5 ГВт чистої генерувальної потужності, створивши робочі місця і збільшивши податкові надходження по всій країні, при цьому залучив понад 11 мільярдів євро внутрішніх та іноземних інвестицій. Однак, Україні необхідно більше потужностей з відновлюваних джерел енергії для досягнення цілей декарбонізації.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Кабінет міністрів надав державній компанії "Укренерго" - оператору об'єднаної енергосистеми країни - державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за "зеленим" тарифом на суму 22,8 млрд гривень.

Це дозволило "Укренерго" залучити кредит шляхом випуску та розміщення облігацій на міжнародних фондових ринках з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи.

2 листопада "Укренерго" розмістило 5-річні "зелені" єврооблігації на 825 млн доларів під 6,875%.

Довідка УНІАН. Згідно з даними "Гарантованого покупця", на 25 жовтня заборгованість "Укренерго" перед компанією за 2021 рік склала 14,9 млрд грн. Заборгованість за 2020 рік - 11,6 млрд грн.

Автор: Ганна Бредіхіна