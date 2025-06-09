Оглядач Г'юго Діксон вважає, що у Брюсселя ще є варіанти для маневрів.

Президент США Дональд Трамп розв'язав торговельну війну з основними партнерами, зокрема з Європейським союзом. Брюссель відповідає на недружні кроки Вашингтона стримано, але це все одно загострює протистояння.

Оглядач агентства Reuters Г'юго Діксон пише, що у ЄС є спосіб впоратися з погрозами Трампа - поводитися спокійно, що і намагається робити блок.

"Це не передбачає ні ескалації конфлікту, ні прийняття невигідної угоди. Це означає бути відкритим для хорошої угоди, якщо США знизять свої вимоги, але бути готовим до довгої гри, якщо вони цього не зроблять", - зазначив журналіст.

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Він вказав, що одна з причин, щоб виграти час, - допомогти Києву. Що довше ЄС готуватиме свій пакет підтримки для України, який має містити надання значних грошових коштів, то меншою буде шкода, якщо Трамп зрештою припинить допомагати Києву.

Крім того, Діксон вважає, що позиція президента США з часом буде більш вразливою, адже якщо йому не вдасться домовитися з Китаєм, то доведеться бути лояльнішим щодо Європи.

Зі свого боку блок, як і раніше, прагне уникнути секторальних мит, зокрема, найбільших збитків завдадуть мита на авто і фармацевтичні препарати. При цьому в ЄС натякнули на можливість закупівлі більшої кількості американського обладнання та природного газу, щоб досягти угоди.

Подібна угода може бути вигідною для ЄС, адже необхідно зміцнити оборону та відмовитися від закупівель російського газу, хоча це тимчасовий захід. Водночас такий договір означав би значну поступку з боку Трампа.

Закупівлі зброї та газу скоротили б дефіцит товарів США з ЄС, який торік становив 236 мільярдів доларів, але його адміністрація має масу інших претензій, включно з податком на додану вартість і стандартами безпеки харчових продуктів, а також цифровими податками. Професор геополітики і стратегії в IMD Саймон Евенетт вважає, що Євросоюз навряд чи погодиться на що-небудь у цих сферах.

Торгова війна США і ЄС - головні новини

На початку квітня президент США Дональд Трамп встановив 90-денний термін для торговельних переговорів із Брюсселем, який мав закінчитися 9 липня. Але 23 травня він заявив, що не зацікавлений в укладенні угоди.

Вашингтону вдалося укласти договір з Великою Британією, а також США ведуть переговори з Китаєм. Водночас прогрес у відносинах з Євросоюзом більш обмежений, що викликало гнів Трампа і посилило напруженість у відносинах.

26 травня Трамп відступив від загрози запровадити 50%-ві мита на імпорт з ЄС у червні та продовжив переговори до 9 липня.

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