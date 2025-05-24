Президент США змістив фокус свого наступу з Пекіна на Брюссель.

Президент США Дональд Трамп пішов на ескалацію торговельної війни з ЄС. Можливо, він розраховує, що Брюссель погодиться на більші поступки.

Видання Financial Times пише, що хоча торговельні переговори між США та ЄС просувалися повільно, погроза Трампа запровадити 50%-ві мита на весь імпорт з блоку з 1 червня різко підвищила економічні та дипломатичні ставки.

Цей крок загрожує поставити під загрозу нещодавнє відновлення світових цін на акції, викликане тим, що Трамп схиляється до укладення угод і зниження напруженості у відносинах з іншими торговельними партнерами, включно з Великою Британією та Китаєм. Це також може ще більше зіпсувати напружені трансатлантичні відносини.

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Авантюра Трампа відображає його розчарування і посадовців тим, що, на їхню думку, ЄС перешкоджає переговорам, і переконаність у тому, що Брюссель поступиться першим або постраждає більше, ніж США, якщо угоди не буде.

"Це класична тактика залякування Трампа, так він і чинить. Якщо він не отримує того, чого хоче, він відштовхує і погрожує ще більше, а потім чекає, що станеться. Це спрямовано на те, щоб змусити європейців відступити - а я вважаю, що вони цього не зроблять", - каже експерт із торговельної політики з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Білл Рейнш.

Економісти попередили, що ця провокація створює невизначеність.

"Пропоновані мита проти ЄС підкреслюють ключовий прогнозний ризик, згідно з яким торговельні обмеження залишаються постійним інструментом, який адміністрація Трампа може використовувати щоразу, коли переговори заходять у глухий кут. Повторювані погрози та відкат мит підтримуватимуть невизначеність у політиці", - йдеться в повідомленні консалтингової компанії Oxford Economics.

Чиновники ЄС незадоволені вимогами Трампа, ставлячи собі питання, чому найбільший у світі торговий блок має пропонувати односторонні поступки. Вони стверджують, що різниця між митами ЄС і США становить лише близько 1 процентного пункту, і кажуть, що податок на додану вартість приблизно еквівалентний податку з продажів США.

Брюссель також не хоче надавати Вашингтону доступ на ринок, якого позбавлені інші країни, що порушило б правила Світової організації торгівлі. Чиновники зазначають, що, хоча торговельною політикою опікується Європейська комісія, багато бар'єрів, з якими стикаються США, національні.

Помічник директора Центру європейської політики в Брюсселі Георг Рікелес закликав ЄС наслідувати приклад Канади та Китаю і вжити рішучих заходів у відповідь:

Якщо ЄС буде готовий дати відсіч, американські знущання та ескалація зрештою виявляться настільки самоушкодженими, що ви зможете вийти на угоду.

Однак такі країни, як Ірландія та Італія, що залежать від американського експорту, активно виступають проти жорстких заходів у відповідь, і Трамп буде розраховувати на розкол у блоці, щоб змусити ЄС діяти.

Мита Трампа для ЄС - останні новини

Президент Дональд Трамп заявив, що рекомендує запровадити мита в розмірі 50% на товари з Євросоюзу. Глава Білого дому також пригрозив установити імпортні мита на телефони американської компанії Apple, якщо їх вироблятимуть не на території США.

Пізніше він сказав, що вже не шукає угоди з Євросоюзом, а мита в розмірі 50% запрацюють з 1 червня.

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