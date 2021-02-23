Холдингова компанія «Київміськбуд» отримала звання «Лідер галузі – 2020». Відповідний сертифікат сформований на основі результатів проведеного у 2020 році рейтингового аналізу суб’єктів господарювання в Україні. «Київміськбуд» посів перше місце та отримав «золото» у номінації «Фінансові показники успішної діяльності».

Вітаючи колектив із нагородою, Віце-президент «Київміськбуду» Едуард Шевчук наголосив на тому, що щоденна злагоджена робота колективу є запорукою високих досягнень компанії.

«Вже 65 років поспіль «Київміськбуд» доводить, що кращої та більш надійної компанії немає. Кожен із вас на своєму місці, працює на благо та загальний результат. Тому і компанія в цілому має такі чудові позитивні показники», – зазначив Едуард Шевчук.

У рамках премії низку нагород отримали і працівники «Київміськбуду». За ділові звершення, талан у сфері управління та особистий приклад лідерства орденом «Гордість галузі» нагороджено Головного інженера – директора Департаменту технічного забезпечення та комплектації будівництва ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Сергія Юхименка. За активну участь у розвитку компанії та високу компетентність медаллю «За професійний внесок» нагороджено Директора Департаменту продажу та маркетингу ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Тетяну Маркову. За досягнення, високі результати та якісне виконання зобов’язань сертифікат «Спеціаліст року» отримала Директор Департаменту фінансів та економіки ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Марія Данильченко.

Голова правління – президент «Київміськбуду» Кушнір Ігор Миколайович зазначив, що позиції «Київміськбуду» на ринку нерухомості України – це результат виконання взятих на себе компанією зобов’язань.

«Київміськбуд» нагородили званням «Лідер галузі – 2020». Це почесно і відповідально одночасно, адже будь-яка нагорода піднімає планку роботи компанії. На сьогоднішній день ми будуємо одночасно 27 житлових комплексів. Важливим питанням є і добудова об’єктів «Укрбуду» – житла чекають більше 13 тис. інвесторів. Виконання взятих на себе зобов’язань та доведення до логічного завершення об’єктів – головні пріоритети роботи «Київміськбуду». Так було завжди, так буде і надалі!» – наголосив Кушнір Ігор Миколайович.

Як відзначають організатори, «Лідер галузі 2020» — авторитетний знак успішності, упевненості, прозорості бізнесу, прагнення до високих стандартів галузі та важливого внеску підприємства у розбудову України. Перелік кращих компаній формується у результаті рейтингового аналізу фінансово-господарських показників діяльності. Комп’ютерна програма аналізує ключові показники ефективності бізнесу і за заданим алгоритмом ранжує підприємства. Таким чином, рейтинг — об’єктивна оцінка роботи.

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Автор: УНІАН