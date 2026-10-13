Уряд ухвалив зміни до правил бронювання: нардеп розкрив деталі

В оборонно-промисловому комплексі та енергетиці ліміт може знизитися зі 100% до 85%.

Уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних. При цьому остаточне рішення щодо зміни лімітів бронювання на критично важливих підприємствах мають прийняти за п’ять днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Уряд тільки-но ухвалив на своєму засіданні Постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а в частині відсотка бронювання – з п’ятиденним", - написав він.

За даними Железняка, наразі проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів.

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Так, в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та енергетиці ліміт може знизитися зі 100% до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами – з 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.

Якщо раніше статус критично важливого підприємства та рішення приймалися Міноборони та Міжвідомчою робочою групою, то за новим проєктом створюється Координаційний центр при Кабміні.

Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони, за участю представників СБУ, ГУР, СЗР, Нацполіції, ПФУ та Держпраці. Без рекомендації цього Центру підприємство не зможе отримати ні статусу, ні ліміту понад 50%. Центр навіть матиме повноваження рекомендувати скасування такого статусу.

Також повідомляється, що до 20 жовтня всі міністерства та ОДА зобов'язані переглянути галузеві критерії "критичності" та погодити їх із Центром. Рішення про надання ліміту понад 50% діятиме до 1 року, але якщо бронь не буде оформлена через "Дію" протягом 5 робочих днів, вона втрачає силу.

У проєкті поки що не визначено подальшої долі вже наданих броней, які перевищують нові ліміти.

"Що робити бізнесу вже зараз? Зібрати показники, що підлягають перевірці: оборонні контракти, частка ринку, податки, валютна виручка, рівень зарплат, відсутність боргу. До 20 жовтня дізнатися у свого міністерства чи ОДА, як переписують галузеві критерії, і подати пропозиції", - йдеться у повідомленні.

При цьому Железняк зазначив, що вдалося прибрати норму, яка передбачала, що працівники з відстрочкою з інших причин більше не рахуватимуться в загальній кількості бази для розрахунку обсягу бронювання.

"Залишили, що в неї можна рахувати працівники з відстрочкою (студенти, доглядальники, батьки трьох дітей). Тобто як є зараз", - додав нардеп.

Зміни у бронюванні – що відомо

Нові правила бронювання, які готує Кабінет міністрів, можуть мати важкі наслідки для української енергетики та житлово-комунального господарства, розповідав голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Можливі зміни правил бронювання працівників критично важливих підприємств негативно вплинуть на підприємства енергетичного сектору, в тому числі і водоканали, де вже зараз відчувається гостра нестача працівників, заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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