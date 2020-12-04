1 грудня 2020 року група 1+1 media запустила супутникове мовлення телеканалів «Трофей», «Терра», «Наука» та «Фауна» групи «Континент» на своєму аплінку. Сигнали телеканалів захищено системою умовного доступу Verimatrix. Для медіахолдингу це є поширеною практикою надавати партнерам медіаринку телекомунікаційні послуги, а саме – послуги з доставки сигналів телеканалів на супутник Astra4A, кодування супутникового сигналу. Таким чином, портфоліо групи з надання послуг супутникового мовлення тепер налічує 25 телеканалів, що вчергове підтверджує надійну репутацію та високу технічну спроможність 1+1 media серед медіагравців в Україні.

«1+1 media вже більше п’яти років надає послуги супутникового мовлення як телеканалам групи, так і партнерам медіаринку з використанням найсучаснішого обладнання та кваліфікованого персоналу. Сподіваємося і надалі забезпечувати високу якість послуг та сучасний сервіс, задовольняти потреби клієнтів», – говорить Андрій Мальчевський, директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення 1+1 media.

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Автор: УНІАН