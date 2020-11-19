Своєї провини за позовом, ініційованим 34 штатами, компанія не визнала.

Компанія Apple погодилася виплатити $113 млн, щоб залагодити справу про навмисне уповільнення старих версій iPhone в спробі зберегти їх батареї.

Про це повідомляє Washington Post.

Читайте такожApple виплатить $500 мільйонів через погану роботу старих iPhone

Своєї провини за позовом, ініційованим 34 штатами, компанія не визнала.

За словами генерального прокурора Арізони Марка Брновича, компанія вдалася до "несправедливих і обманних дій", щоб збільшити свої продажі "потенційно на мільйони пристроїв на рік".

Брнович пообіцяв направити частину грошей, які отримає його штат, на фінансування інших розслідувань щодо технологічних компаній.

Поряд з грошовим штрафом від Apple також зажадали роз'яснити в Інтернеті та на самих iPhone дії компанії щодо стану батареї та керування живленням.

Історія конфлікту

Американці, які купили iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7plus і SE, які встановили iOS 10.2.1, а також власники iPhone 7 і 7 Plus з iOS 11.2 заявили про те, що після того, як вони встановили нову версію ОС, їх смартфони почали повільніше вантажити додатки.

Через це користувачі, вирішивши, що смартфон вийшов з ладу, міняли в гаджетах батарею або купували нові iPhone. В результаті Apple звинуватили в навмисному уповільненні роботи старих iPhone на нових версіях iOS.

Колективний позов проти Apple ще у 2017 році подали власники смартфонів iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus і SE.

Підозри в тому, що Apple уповільнює роботу старих моделей смартфонів, виникали у користувачів протягом багатьох років, проте компанія офіційно визнала цей факт тільки у 2017 році.

У березні 2020 року Apple погодилася заплатити $500 млн за навмисне уповільнення айфонів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН