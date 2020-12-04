У зв'язку з особливостями бразильського законодавства iPhone та інша електроніка коштують в країні дорожче, ніж де б то не було у світі.

У Бразилії влада штату Сан-Паулу розглядає постанову про те, що Apple має включати зарядні адаптери в комплект поставки своїх смартфонів.

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Як повідомляє DTF, обговорення було ініційовано організацією Procon-SP (аналог спільноти прав споживачів).

Правозахисники, як зазначається, не знайшли доказів того, що відмова від зарядних пристроїв сильно вплине на стан екології (як про це заявляють в Apple). Вони також стурбовані тим, що компанія може відмовляти користувачам в гарантійному обслуговуванні, посилаючись на використання тими «нерідних» зарядних пристроїв.

Apple поки ніяк не прокоментувала претензії. Procon-SP просить владу зобов'язати компанію надавати безкоштовний адаптер всім покупцям, які про це попросять — змінювати склад упаковки не буде потрібно.

Зазначається, що у зв'язку з особливостями бразильського законодавства, iPhone та інша електроніка коштують в країні дорожче, ніж де б то не було в світі.

Apple з осені 2020 року виключила Зарядні адаптери і навушники з комплекту iPhone 12, 12 Pro, 11, SE (2020) і XR. У компанії пояснили це рішення турботою про екологію.

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Автор: Дмитро Захаров