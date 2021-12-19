Шнур-кілер допоможе в захисті своїх даних журналістам, активістам та правозахисникам, наголошують розробники.

Компанія BusKill випустила креативний девайс для захисту даних, який блокує або знищує файли при наявності загрози злому або стеження.

Про проєкт написало видання TechCrunch.

Як наголошують розробники, більшість людей не працюють з супер секретними документами та не переймаються тим, що поліція одного разу наскочить додому з сюрпризом. Тому, аби захистити дані від такого рівня ризику, вони за два роки розробили магнітний USB-пристрій, що підключається до спеціального адаптера.

Читайте такожУ власників піратських версій Windows почали красти гроші з криптогаманцівОдин кінець кабелю вставляється в гніздо, а інший можна закріпити на руці або одязі. При розмиканні контакту, наприклад, під час крадіжки, лептоп автоматично заблокується, і отримати доступ до даних зможе тільки його власник.

Своєю чергою користувачі Linux можуть налаштувати програму BusKill таким чином, щоб вона автоматично "зносила" операційну систему при її спрацьовуванні.

Шнур-кілер коштує 59 доларів (~1600 грн) й має супутній застосунок, який працює в macOS, Windows та Linux.

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Автор: Денис Пономаренко