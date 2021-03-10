Йдеться про твіт від 21 березня 2006 року, коли Джек Дорсі написав: «just setting up my twttr» («просто налаштовую свій твіттер»).

Глава Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон свій перший твіт, який також був першим зробленим в соцмережі записом.

Про це повідомляє Businesstoday.

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Йдеться про твіт від 21 березня 2006 року, коли Джек Дорсі написав: «just setting up my twttr» («просто налаштовую свій твіттер»). Запис виставлено на онлайн-аукціоні Valuables.

У правилах Valuables уточнюється, що переможець аукціону отримає «унікальний цифровий сертифікат на твіт, підписаний його автором».

У ньому будуть міститися метадані твіту: коли він був опублікований, його зміст і цифровий підпис криптогаманця його автора. Сам сертифікат являє собою токен (NFT). У таких токенах часто конвертуються твори цифрового мистецтва, їх покупці отримують права власності на об'єкти, що існують тільки в цифровому просторі.

Переможець аукціону, по суті, "отримає автограф" Джека Дорсі в цифровому форматі. Право видалення твіту все одно залишається за його автором і самим Twitter.

Засновник Twitter має намір направити гроші, виручені за перший твіт, фонду GiveDirectly на програму допомоги нужденним родинам Африки Africa Response.

Станом на 10 березня 2021 року вартість твіту на аукціоні досягла $2,5 млн.

"Негайно конвертую виручені гроші в біткоїни та направлю їх на Africa Response від GiveDirectly", - написав пан Дорсі в Twitter.

Онлайн-аукціон на перший твіт триватиме до 21 березня.

Twitter і криптовалюта

11 лютого 2021 року фінансовий директор Twitter Нед Сігал заявив про те, що в компанії замислюються про те, чи варто купувати біткоїн на випадок, якщо їй доведеться здійснювати транзакції в цій криптовалюта.

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Автор: Олена Коваленко