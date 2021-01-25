Google також пообіцяла виділити $150 млн на фінансування питань навчання і поширення вакцин.

Компанія Google має намір перетворити деякі зі своїх об'єктів на центри вакцинації проти COVID-19.

Трансформація стосуватиметься офісів у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, районі затоки Сан-Франциско та Кіркленді та штату Вашингтон. Про це у своєму блозі написав генеральний директор Google Сундар Пічаї.

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У рамках співпраці з One Medical та органами охорони здоров'я, компанія відкриє "будівлі, автостоянки та відкриті простори" для всіх, хто має право на вакцину.

Компанія буде співпрацювати з місцевою владою, щоб визначити, коли можна буде відкрити ці об'єкти.

"Пандемія COVID-19 надихнула на координацію між державним та приватним секторами та за межами міжнародних кордонів. Ми не можемо зараз сповільнюватися", - зазначив Пічай.

Як повідомляє Engadget Google також пообіцяла виділити $150 млн на фінансування питань навчання і поширення вакцин. Ця сума включає $100 млн у вигляді рекламних грантів і $50 млн для співпраці з агентствами охорони здоров'я.

В рамках цієї ініціативи компанія додасть свої сторінки пошуку в Search і Maps інформацію про вакцини на рівні штатів і регіонів, вказуючи відповідні місця в Аризоні, Луїзіані, Міссісіпі та Техасі.

Крім того, Google додатково виділить $5 млн "організаціям, що займаються проблемами расової та географічної нерівності при вакцинації проти COVID-19".

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Автор: Олена Коваленко