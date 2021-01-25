Компанія Google має намір перетворити деякі зі своїх об'єктів на центри вакцинації проти COVID-19.
Трансформація стосуватиметься офісів у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, районі затоки Сан-Франциско та Кіркленді та штату Вашингтон. Про це у своєму блозі написав генеральний директор Google Сундар Пічаї.
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У рамках співпраці з One Medical та органами охорони здоров'я, компанія відкриє "будівлі, автостоянки та відкриті простори" для всіх, хто має право на вакцину.
Компанія буде співпрацювати з місцевою владою, щоб визначити, коли можна буде відкрити ці об'єкти.
"Пандемія COVID-19 надихнула на координацію між державним та приватним секторами та за межами міжнародних кордонів. Ми не можемо зараз сповільнюватися", - зазначив Пічай.
Як повідомляє Engadget Google також пообіцяла виділити $150 млн на фінансування питань навчання і поширення вакцин. Ця сума включає $100 млн у вигляді рекламних грантів і $50 млн для співпраці з агентствами охорони здоров'я.
В рамках цієї ініціативи компанія додасть свої сторінки пошуку в Search і Maps інформацію про вакцини на рівні штатів і регіонів, вказуючи відповідні місця в Аризоні, Луїзіані, Міссісіпі та Техасі.
Крім того, Google додатково виділить $5 млн "організаціям, що займаються проблемами расової та географічної нерівності при вакцинації проти COVID-19".
Google: історія конфлікту
- 21 жовтня 2020 року Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet, звинувативши її в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів.
- 29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США.
- 13 листопада 2020 року група зі 165 компаній і галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більше жорстку позицію відносно Google, звинувативши техногіганта в нечесній конкуренції.
- 17 грудня 2020 року США звинуватили Google у монопольній змові з Facebook.
- 22 грудня 2020 року Google і Facebook вирішили об'єднатися у боротьбі з антимонопольними позовами.
- 19 січня 2021 року були оприлюднені деталі позову до Google через змову з Facebook.
- 25 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що співробітники компанії Google по всьому світу об'єдналися у глобальну профспілку Alpha Global.
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