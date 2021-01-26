При тісному контакті магніти можуть взаємодіяти з імплантованими кардіостимуляторами та дефібриляторами.

Apple визнала, що iPhone 12 може завдати шкоди людям з проблемами серця.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

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Представники компанії підкреслили, що iPhone 12 має певну кількість магнітів, яких більше, ніж у попередніх моделях смартфонів Apple.

При тісному контакті дані магніти можуть взаємодіяти з імплантованими кардіостимуляторами та дефібриляторами.

У зв'язку з цим рекомендується тримати пристрій на безпечній відстані — понад 15 сантиметрів або 30 сантиметрів при бездротовій зарядці.

Також представники Apple рекомендували проконсультуватися з лікарем, фахівцем в галузі охорони здоров'я або виробником медичного обладнання перед використанням iPhone 12.

"Якщо ви підозрюєте, що iPhone або будь-які аксесуари MagSafe перешкоджають роботі вашого медичного пристрою, припиніть використовувати iPhone або аксесуари MagSafe", - йдеться в повідомленні.

Новинки Apple

31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.

Презентація iPhone 12, мала відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.

Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

8 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що Apple починає прийом попередніх замовлень на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max. Перший є найменшим iPhone за останні роки, а другий - найбільший iPhone за всю історію.

8 листопада 2020 року в ЗМІ просочилися технічні характеристики iPhone 13.

Станом на 24 січня 2021 року завдяки iPhone 12 квартальний дохід Apple піднявся до рекордної позначки.

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Автор: Олена Коваленко