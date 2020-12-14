"Київстар ТВ" розпочав роботу в грудні 2019 року.

Понад 50 тисяч годин та 10 тисяч одиниць кіноконтенту, 70 нових телеканалів, з них – 21 в HD-якості, зростання абонентської бази вдвічі та інші здобутки 2020: «Київстар» та 1+1 media підбивають підсумки року роботи спільного сервісу онлайн-телебачення "Київстар ТБ".

"Київстар ТВ" розпочав роботу у грудні 2019 року, об'єднавши «Домашнє телебачення» від «Київстар» та додаток «Kyivstar Go TV».

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На момент запуску, відеобібліотека платформи містила 150 телеканалів та близько 7000 фільмів і серіалів від провідних місцевих та іноземних кіностудій. Зараз сервіс «Київстар ТБ» пропонує своїм користувачам 225 телеканалів, 70 з яких було запущено на платформі у другому півріччі 2020. VOD-бібліотека платформи за рік також значно розширилася та зросла до 10 000 фільмів та серіалів із загальною тривалістю понад 50 тисяч годин.

«Незважаючи на важкий для всіх рік, наш спільний із Київстар проєкт виправдав усі сподівання, що покладалися на нього на старті. І навіть більше: наразі Київстар ТБ входить у трійку ОТТ-операторів за кількістю абонентів по всьому українському ринку, збільшивши її за рік більше ніж удвічі. Я пишаюся дійсно неймовірним результатом роботи команди платформи і вірю в те, що попереду на нас чекає тільки лідерство», – говорить Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Однією з переваг платформи «Київстар ТБ» є можливість переглядати контент з 5 пристроїв: смартфон, планшет, ноутбук, Smart TV та ТБ-тюнер. Частіше за все користувачі переглядають контент на великих екранах (Smart TV та ТБ-тюнери): на ці пристрої припадає 85% переглядів. Ще 15% ділять між собою мобільні та веб-пристрої. А от фільми за підпискою глядачі охоче переглядають як із великих екранів, так і з мобільних пристроїв. Ще однією функцією є можливість ставити ефір на паузу (Catch-up) та зберігати його в архіві. Понад 40% користувачів платформи користуються цією опцією.

«Розвиток «Київстар ТБ» дозволяє нам не тільки розвивати відповідальне ставлення до споживання легального контенту, а й надавати додаткові привілеї абонентам «Київстар». Так, всі абоненти «Київстар» можуть переглядати контент без плати за трафік або ж економити до 50% вартості телекомпослуг, обираючи тарифи «Київстар Все разом». Ми раді тій динаміці розвитку, яку бачимо, та продовжимо активне нарощування абонентської бази та контенту на платформі» – прокоментував президент «Київстар», Олександр Комаров.

Окрім того, упродовж року «Київстар ТБ» не тільки активно працював над розширенням контенту, а й підтримував своїх абонентів, що знаходились на ізоляції. В період жорсткого карантину «Київстар ТБ» відкрив доступ до контенту на платформі для всіх тарифних планів, а також підтримав ініціативу «Всеукраїнська школа онлайн», надавши доступ до перегляду всім користувачам.

Довідка про «Київстар»:

«Київстар» – найбільший український оператор телекомунікацій за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій для 25,4 млн абонентів мобільного і 1,2 млн абонентів фіксованого. Послуги 4G Компанії доступні на території, де проживає 85% населення України. Акціонери «Київстар» – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

«Київстар» 23 роки працює в Україні і є найбільшим платником податків до державного бюджету на телеком ринку, одним із найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Довідка про 1+1 media

Група 1+1 media — один з найбільших медіахолдингів України, дитсрибуційне портфоліо якого налічує понад 26 телекакалів, серед яких 7 власних − «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «1+1 International», «УНІАН ТБ» та «Бігуді», а також група інтернет-сайтів, власний виробничий департамент, VOD-платформа 1+1 video і Вища школа Media & Production.

Додаткова інформація: www.media.1plus1.ua

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Автор: УНІАН