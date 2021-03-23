Причиною збою виявився баг в оновленні системного компонента Android WebView, який відповідає за відображення веб-сторінок всередині додатків.

Користувачі операційної системи Android повідомили про проблеми із запуском додатків Google, Viber, Amazon та інших.

Про це повідомила компанія в Twitter.

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Причиною збою виявився баг в оновленні системного компонента Android WebView, який відповідає за відображення веб-сторінок всередині додатків.

Як повідомляє IXBT.com, особливо багато скарг на збої спостерігається серед користувачів смартфонів Samsung, в тому числі флагманських серій Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note20, а також популярних Galaxy A50 і A70.

Google випустила екстрене оновлення компонента, але це допомогло лише користувачам, які налаштували автоматичне встановлення оновлень. Всім іншим компанія порадила оновити компонент вручну.

"Друзі, збої в роботі Webview призвели до неполадок в роботі додатків у користувачів Android. Зараз їх усунуто. Якщо у вас виникли труднощі з роботою додатків, будь ласка, поновіть Android System WebView і Google Chrome через Google Play", - йдеться в повідомленні компанії.

Відмова від платних розширень

24 вересня 2020 року в Google вирішили повністю припинити підтримку платних розширень в офіційному онлайн-магазині Chrome Web Store.

29 Вересня 2020 року компанія Google посилила правила, які зобов'язують розробників додатків платити 30% комісії за покупки всередині сервісів.

3 березня 2021 року Google заявив про те, що збирається захистити своїх користувачів від занадто нав'язливої реклами.

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Автор: Олена Коваленко