Оновлення з'явилося на тлі міграції користувачів з WhatsApp, Twitter та інших соцмереж.

Telegram оновив додаток і зробив доступною функцію перенесення історії листування з інших додатків.

Про це повідомляє Hindustan Times.

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Як приклад наводиться WhatsApp, Line, KakaoTalk. Оновлення з'явилося на тлі міграції користувачів з WhatsApp, Twitter та інших соцмереж.

"Тепер можна перенести в Telegram історію листування з інших додатків - наприклад з WhatsApp, Line або KakaoTalk", - йдеться в описі оновлення. Воно також дозволяє користувачам видаляти групи для всіх учасників, таємні чати зі списку чатів і історію дзвінків.

Раніше додаток передбачав можливість видалити у співрозмовника тільки повідомлення.

Оновилися можливості голосових чатів. Тепер деяких учасників можна зробити "голосніше" або "тихіше" - запрацювала функція налаштування гучності для окремих учасників.

Активні голосові чати в групах користувачів будуть відображати вгорі вкладки з дзвінками.

Також тепер можна поскаржитися на канали або групи, які видають себе за офіційні представництва відомих організації або знаменитостей. Для цього потрібно відкрити інформацію про канал або групу, натиснути "ще" і "поскаржитися".

Що цьому передувало

На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Від компанії вимагається, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.

8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.

10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що буде передавати Facebook особисті дані користувачів.

19 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення Користувацької угоди, згідно з яким особисті дані будуть передаватися в Facebook.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров у січні повідомив про найбільшу цифрову міграцію в історії. За його словами, тільки з 9 по 12 січня в Telegram прийшли 25 млн нових користувачів. Їх загальна кількість перевищила 500 млн.

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Автор: Олена Коваленко