Telegram оновив додаток і зробив доступною функцію перенесення історії листування з інших додатків.
Про це повідомляє Hindustan Times.
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Як приклад наводиться WhatsApp, Line, KakaoTalk. Оновлення з'явилося на тлі міграції користувачів з WhatsApp, Twitter та інших соцмереж.
"Тепер можна перенести в Telegram історію листування з інших додатків - наприклад з WhatsApp, Line або KakaoTalk", - йдеться в описі оновлення. Воно також дозволяє користувачам видаляти групи для всіх учасників, таємні чати зі списку чатів і історію дзвінків.
Раніше додаток передбачав можливість видалити у співрозмовника тільки повідомлення.
Оновилися можливості голосових чатів. Тепер деяких учасників можна зробити "голосніше" або "тихіше" - запрацювала функція налаштування гучності для окремих учасників.
Активні голосові чати в групах користувачів будуть відображати вгорі вкладки з дзвінками.
Також тепер можна поскаржитися на канали або групи, які видають себе за офіційні представництва відомих організації або знаменитостей. Для цього потрібно відкрити інформацію про канал або групу, натиснути "ще" і "поскаржитися".
Що цьому передувало
- На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.
- Від компанії вимагається, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.
- 8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.
- 10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що буде передавати Facebook особисті дані користувачів.
- 19 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення Користувацької угоди, згідно з яким особисті дані будуть передаватися в Facebook.
- Засновник месенджера Telegram Павло Дуров у січні повідомив про найбільшу цифрову міграцію в історії. За його словами, тільки з 9 по 12 січня в Telegram прийшли 25 млн нових користувачів. Їх загальна кількість перевищила 500 млн.
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