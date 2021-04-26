Ціна новинки на європейському ринку становитиме €149.

Компанія Lenovo представила бюджетний смартфон під брендом Motorola — Moto G20.

Про це повідомляє Motorola.

Читайте такожОголошено дату початку продажів відродженої культової Motorola Razr

Ціна новинки на європейському ринку складе €149.

Moto G20 управляється операційною системою Android 11, яка доповнена фірмовою оболонкою My UX.

Смартфон отримав 8-ядерний процесор Unisoc T700 і графічний чіп Arm Mali-G52. Пристрій оснащується 4 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам'яті. Обсяг останньої можна розширити за рахунок карт microSD до 1 Тб.

У верхній частині 6,5-дюймового екрану роздільною здатністю HD+ (1600?720 точок) розташована фронтальна 13-Мп камера, а основний блок включає в себе об'єктив 48 Мп, ширококутний об'єктив 8 Мп, макрооб'єктив 2 Мп і датчик глибини 2 Мп.

Moto G20, зберігши 3,5-мм аудіороз'єм і FM-радіо, має пиловологозахист за стандартом IP52. Акумулятор на 5000 мА * год підтримує дротову зарядку потужністю до 10 Вт.

У продаж новий смартфон на європейському ринку надійде в синьому і рожевому кольорах за ціною €149.

Що цьому передувало

У вересні 2019 року модельний ряд смартфонів компанії Lenovo поповнився новим бюджетним пристроєм під назвою Lenovo K10 Plus.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко