Навушники покажуть на "скромному" прес-релізі, характеристики новинки вже потрапили в мережу.

Навушники Apple AirPods 3 не покажуть на презентації iPhone 13, яка відбудеться вже завтра, 14 вересня. Виявилося, гаджет представлять вельми скромно і без помпезності - в звичайному прес-релізі на сайті "яблучної" компанії.

Про це повідомляється на сайті phonearena.

Відомий аналітик Apple Мінг-Чі Куо стверджує, що компанія представить нові навушники в день презентації iPhone 13. Однак AirPods 3 покажуть тільки на сайті корпорації.

Компанія вже не вперше позбавляє свої гаджети повноцінної презентації. Подібна практика вже стає традицією для Apple, тому фанатам не варто особливо дивуватися.

Презентація AirPods 3 і так затягнулася, навушники повинні були надійти в продаж ще на початку цього року, проте випуск гаджета довелося перенести через затримку необхідних мікросхем. Тепер же компанія нарешті представить AirPods 3, які отримають покращену якість звуку.

Крім цього, чохол для зарядки навушників буде приблизно на 20% потужніше, ніж аналогічний аксесуар для AirPods 2. Також гаджет буде оснащений функцією бездротової зарядки.

Читайте такожApple закликала не закріплювати смартфони на мотоциклах через шкоду камерам Що стосується ціни нових AirPods 3, вона не повинна бути завищеною. Передбачається, що навушники не будуть коштувати дорожче 250 доларів, бо саме в стільки оцінюється AirPods Pro з функцією шумопоглинанням, якої не буде у новинки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в мережі розкрили головний секрет нового iPhone 13. Інсайдери злили нову інформацію, і цього разу мова йде про обсяг пам'яті девайса.

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Автор: Поліна Кузенко