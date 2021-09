Фанати iOS 14 зможуть користуватися цією версією ОС, бо компанія продовжить її підтримку.

Компанія Apple випустила iOS 15. В один день корпорація представила нові версії ОС відразу для смартфонів, планшетів і смарт-годинників.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

Так, "яблучна" корпорація представила iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8. Apple дозволить своїм клієнтам використовувати iOS 14, якщо їм не хочеться оновлювати свої гаджети. Компанія обіцяє, що стара версія операційної системи буде і далі отримувати оновлення безпеки. Однак нові функції стара iOS 14, швидше за все, вже не отримає.

Оновити ОС до iOS 15 тепер можна на iPhone: 6s і 6s Plus, SE першого і другого покоління, 7 і 7 Plus, 8 і 8 Plus, X, XS і XS Max, XR, 11, 11 Pro і 11 Pro Max, 12, mini 12, 12 Pro і 12 Pro Max. Також оновлення можна встановити на iPod touch сьомого покоління.

В iOS 15 з'явився новий додаток "Погода", в якому карта погоди доступна повноекранному режимі. Також на карті можна побачити кількість опадів, якість повітря і рівень температури. Нова ОС для планшетів отримала багатозадачність віджетів і бібліотеки додатків, FaceTime з можливістю демонстрації екрану та оновлений браузер Safari.

В оновленні для смарт-годинників додали функцію створення циферблата на основі портретів, додаток "Усвідомленість" для медитації та корисну можливість контролювати якість сну.

Щоб встановити нову ОС і оновити iPhone, iPad або Apple Watch, досить зайти в налаштування гаджета і вибрати відповідний пункт. В процесі оновлення пристрій кілька разів перезавантажиться.

Автор: Поліна Кузенко