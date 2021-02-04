Головною особливістю запланованих на 2021 рік iPhone буде нова камера.

Нові смартфони Apple отримають покращену систему камер. Фахівці уточнили, що ширококутні об'єктиви пристроїв отримають поліпшену апертуру — з f/2.4 до f/1.8.

Про це повідомляє видання MacRumors.

Читайте такожЩе до офіційного анонсу стала відома дата виходу iPhone 13

У розкритій записці для інвесторів, складеній аналітиками Блейном Кертісом (Blayne Curtis) і Томасом О'меллі (Thomas O'mallley) йдеться, що головною особливістю запланованих на 2021 рік iPhone виявиться нова камера.

Відповідний апгрейд дозволить камері пристрою отримувати більше світла, що збільшить якість фотографій і відео, знятих в умовах поганої освітленості. Аналітики Barclays впевнені, що поліпшені камери отримають всі смартфони серії iPhone 13. Також телеоб'єктиви в моделях 13 Pro і 13 Pro Max матимуть апертуру f / 2.2 і фокусну відстань 65 міліметрів, що також поліпшить характеристики камери. Поставками компонентів займеться компанія Cirrus Logic.

Таким чином, звіт Barclays підтверджує повідомлення авторитетного аналітика Мін-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), який в листопаді говорив, що відмінною особливістю нових смартфонів Apple виявиться нова система камер. Однак Ко вважає, що апгрейд отримають лише топові девайси серії — iPhone 13 Pro і 13 Pro Max.

Новинки Apple

31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.

Презентація iPhone 12, повинна була відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.

Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

8 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що Apple починає прийом попередніх замовлень на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max. Перший є найменшим iPhone за останні роки, а другий - найбільший iPhone за всю історію.

8 листопада 2020 року в ЗМІ просочилися технічні характеристики iPhone 13.

18 січня 2021 року стало відомо про те, що Apple переносить презентацію iPhone 13.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН