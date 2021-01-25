Співробітники компанії Google по всьому світу об'єдналися в глобальну профспілку Alpha Global.
Про це повідомляється на сайті глобальної профспілкової Федерації Uni Global Union.
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Об'єднання Alpha Global, назване на честь материнської компанії Google-Alphabet, було створено у співпраці з UNI Global Union.
Федерація об'єднує 20 мільйонів працівників з різних секторів економіки послуг, включаючи інформацію, зв'язок, технології та послуги.
До альянсу входять профспілки 10 країн, у тому числі США, Німеччини, Швейцарії, Швеції та Великобританії. Про появу міжнародної профспілки Google стало відомо через кілька тижнів після заснування першої профспілки Alphabet Workers Union, що об'єднує співробітників зі США і Канади.
"Ми знаємо, що організація заради справедливості в такій глобальній компанії, як Alphabet, не обмежується національними кордонами. Ось чому так важливо об'єднатися зі співробітниками з інших країн", - зазначив у коментарі виданню The Verge виконавчий голова Alphabet Workers Union Парул Коул.
Як зазначає видання, профспілки Google не визнані Національною радою з трудових відносин, а значить, вони не можуть змусити керівництво компанії вести переговори. Відзначається, що в майбутньому організація може спробувати змусити Google підписати угоду про нейтралітет. Це змусить Google підтримувати спроби об'єднання в профспілки
Що цьому передувало
4 січня 2021 року понад 400 інженерів Google з США об'єдналися в профспілку Alphabet Workers Union.
Google: історія конфлікту
- 21 жовтня 2020 року Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet, звинувативши її в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів.
- 29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США.
- 13 листопада 2020 року група зі 165 компаній і галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більше жорстку позицію відносно Google, звинувативши техногіганта в нечесній конкуренції.
- 17 грудня 2020 року США звинуватили Google у монопольній змові з Facebook.
- 22 грудня 2020 року Google і Facebook вирішили об'єднатися у боротьбі з антимонопольними позовами.
- 19 січня 2021 року були оприлюднені деталі позову до Google через змову з Facebook.
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