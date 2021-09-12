У разі отримання скарг проведуть відповідну перевірку.

У Росії відреагували на інформацію про те, що один зі світових лідерів з виробництва смартфонів та інших гаджетів, китайська компанія Xiaomi почала блокувати свою техніку у регіонах, куди заборонений експорт товарів. Серед таких регіонів виявився окупований РФ Крим.

Як пише РБК, в Росспоживнагляді заявили, що не отримували скарг на блокування з окупованого півострова.

"Скарг не надходило. При зверненні споживачів буде проведено відповідну перевірку", - сказано в повідомленні.

Як відомо, експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у вищезазначених регіонах. Однак компанія не блокувала пристрої людей, якщо вони імпортували їх у ці регіони. Але в останні тижні Xiaomi почала активно це робити. В правилах користування Xiaomi зазначено, що клієнт не може ввозити продукцію в ряд країн і регіонів: на Кубу, в Сирію, Іран, Судан, Північну Корею, а також в окупований Крим. Однак там не вказується, що компанія буде блокувати телефони, експортовані в ці регіони.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".

Автор: Юрій Годован