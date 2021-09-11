У правилах користування Xiaomi вказано, що клієнт не може ввозити продукцію до низки країн та регіонів, у тому числі в окупований Крим.

Один зі світових лідерів з виробництва смартфонів та інших гаджетів, китайська компанія Xiaomi почала блокувати свою техніку у регіонах, куди заборонений експорт товарів.

Мова йде про окупований Росією Крим, Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею та Судан, повідомляє XDA-developers.

Зазначається, що експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у вищезгаданих регіонах. Однак компанія не блокувала пристрої людей, якщо вони імпортували їх у ці регіони. Але останніми тижнями Xiaomi почала активно це робити.

Користувачі смартфонів у заборонених регіонах жаліються в соцмережах на те, що перестали мати доступ до своїх гаджетів, а на екрані блокування вони бачать таке повідомлення:

"Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на територію, на якій ви намагалися його активувати".

У правилах користування Xiaomi вказано, що клієнт не може ввозити продукцію до низки країн та регіонів: на Кубу, в Сирію, Іран, Судан, Північну Корею, а також окупований Крим. Однак там не вказується, що компанія блокуватиме телефони, експортовані до цих регіонів.

Xiaomi: що відомо

Xiaomi - китайська компанія, заснована в 2010 році. Спеціалізується на виробництві електронної техніки, в першу чергу смартфонів та інших "розумних пристроїв". Капіталізація компанії станом на вересень цього року складає 79 млрд дол., що дозволяє їй займати 208 місце в рейтингу найдорожчих компаній світу.

Хіаомі в другому кварталі 2021 року вдалося обійти Apple за обсягом продажів і вийти на друге місце. Перше місце в рейтингу займає Samsung.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Олександр Топчій