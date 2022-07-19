Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.

В Європі продовжили дію безоплатного роумінгу для українців.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

У відомстві зазначили, що спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.

"Попередньо домовленості були на три місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З українського боку заяву підтримують "Київстар", Vodafone та lifecell.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Європейська комісія закликала операторів мобільного зв'язку в країнах ЄС та України і надалі надавати українським біженцям можливість користуватись мобільними телефонами без плати або з низькими тарифами за роумінг.

Вас також можуть зацікавити новини: