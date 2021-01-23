Twitter заблокував акаунт, пов'язаний з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, через погрози колишньому президенту США Дональду Трампу.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Йдеться про сторінку @khamenei_site, яку вважають афілійованою з офісом Хаменеї. Уточнюється, що на даному акаунті розміщувалися уривки з його виступів і інший офіційний контент.
Twitter прийняв таке рішення після того, як в акаунті з'явилася публікація із зображенням колишнього американського лідера, що грає в гольф в тіні безпілотника. Автор супроводив пост словами: "Помста неминуча". Також там було посилання на сайт верховного лідера Ірану.
У компанії підкреслили, що обліковий запис є підробленим і порушує політику компанії щодо "маніпуляцій і спаму". Сторінку було заблоковано назавжди. Інші акаунти, пов'язані з офісом Хаменеї, в яких не було таких твітів, включаючи його основний англомовний аккаунт, залишилися активними.
Заблоковані акаунти
- 7 січня 2021 року акаунти на той момент ще чинного президента США Дональда Трампа в Facebook і Instagram були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.
- 8 січня 2021 року Російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі.
- Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.
- 9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до облікового запису чинного президента США Дональда Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.
- 16 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в соціальних мережах Facebook і Instagram раптово відновили доступи до акаунтів Дональда Трампа.
- 20 січня 2021 року стало відомо про те, що соціальна мережа Twitter заблокувала обліковий запис Національної асамблеї Венесуели.
- 21 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що Twitter заблокував акаунт китайської дипмісії в США. Рішення про блокування було прийнято після твіту про мусульман Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР).
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