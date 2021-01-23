Сторінку було заблоковано назавжди.

Twitter заблокував акаунт, пов'язаний з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, через погрози колишньому президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Йдеться про сторінку @khamenei_site, яку вважають афілійованою з офісом Хаменеї. Уточнюється, що на даному акаунті розміщувалися уривки з його виступів і інший офіційний контент.

Twitter прийняв таке рішення після того, як в акаунті з'явилася публікація із зображенням колишнього американського лідера, що грає в гольф в тіні безпілотника. Автор супроводив пост словами: "Помста неминуча". Також там було посилання на сайт верховного лідера Ірану.

У компанії підкреслили, що обліковий запис є підробленим і порушує політику компанії щодо "маніпуляцій і спаму". Сторінку було заблоковано назавжди. Інші акаунти, пов'язані з офісом Хаменеї, в яких не було таких твітів, включаючи його основний англомовний аккаунт, залишилися активними.

Заблоковані акаунти

7 січня 2021 року акаунти на той момент ще чинного президента США Дональда Трампа в Facebook і Instagram були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року Російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі.

Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до облікового запису чинного президента США Дональда Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

16 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в соціальних мережах Facebook і Instagram раптово відновили доступи до акаунтів Дональда Трампа.

20 січня 2021 року стало відомо про те, що соціальна мережа Twitter заблокувала обліковий запис Національної асамблеї Венесуели.

21 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що Twitter заблокував акаунт китайської дипмісії в США. Рішення про блокування було прийнято після твіту про мусульман Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР).

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Автор: УНІАН