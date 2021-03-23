Позов поширюється на всіх, хто придбав Apple MacBook з клавіатурою "метелик" в семи штатах: Каліфорнія, Нью-Йорк, Флорида, Іллінойс, Нью-Джерсі, Вашингтон та Мічиган.

Власники MacBook подали колективний позов проти Apple через ненадійну конструкцію клавіатури з перемикачами типу "метелик".

Судовий позов стверджує, що Apple протягом багатьох років знала про проблеми з перемикачами метеликів, а її поетапні зміни не розв'язують основну проблему. Про це повідомляє The Verge.

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Позов поширюється на всіх, хто придбав Apple MacBook з клавіатурою "метелик" в семи штатах: Каліфорнія, Нью-Йорк, Флорида, Іллінойс, Нью-Джерсі, Вашингтон і Мічиган.

Позов включає випадки покупки MacBook в період з 2015 по 2017 рік, MacBook Pro в період з 2016 по 2019 рік і MacBook Air в період з 2018 по 2019 рік. Позов включає 7 підкласів.

Позивачі звинувачують Apple у порушенні кількох законів у семи згаданих вище штатах, у тому числі закону Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію, Закону Флориди про обман і недобросовісну торговельну практику і закону Мічигану про захист прав споживачів. Зараз позивачі не запитують загальнонаціональне свідчення, але юридична фірма, що стоїть за позовом, запросила будь-кого пройти опитування постраждалого покупця MacBook з США.

У чому суть проблеми

Клавіатура з механізмом "метелик" була тоншою, ніж попередня версія конструкції клавіатури зі стандартними ножичними перемикачами. Однак з часом багато користувачів MacBook виявили, що оновлена клавіатура Apple починає збоїти, коли навколо перемикачів накопичуються навіть найдрібніші частинки пилу.

Це призводило до того, що клавіші здавалися "залиплими", не могли реєструвати натискання клавіш або реєстрували багаторазове натискання в результаті одиночного натискання.

Apple кілька разів покращувала конструкцію клавіатури з механізмом "метелик", проте після все нових скарг все ж відмовилася від проблемних перемикачів у 2020 році.

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Автор: Олена Коваленко