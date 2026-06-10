Американці показали, як виглядатиме революційний авіалайнер, що змінить авіацію

Йдеться про великий літак місткістю понад 100 пасажирів.

Американська компанія Electra представила своє бачення літака в межах дослідницької програми NASA Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050. Про це вона повідомила на своєму сайті.

Йдеться про великий літак місткістю понад 100 пасажирів. Сама програма AACES 2050 створена для вивчення концепцій літальних апаратів і технологій, які можуть допомогти сформувати комерційну авіацію у 2040-х, 2050-х роках і далі.

Концепт виглядає незвично: широкий фюзеляж сам створює частину підйомної сили, а два турбовентиляторні двигуни не лише забезпечують тягу, але й виробляють електроенергію для хвостових вентиляторів. Ці вентилятори використовують технологію поглинання прикордонного шару, прискорюючи повітряний потік уздовж фюзеляжу.

Відео дня

За розрахунками американських фахівців, це рішення може забезпечити до 17% паливної ефективності понад ті поліпшення, яких очікують від нових матеріалів, двигунів та аеродинаміки до 2050 року.

Ще одна особливість концепції – двопрохідний салон, як у великих сучасних широкофюзеляжних літаках, але в розмірності сучасного вузькофюзеляжного літака. Це, за заявою розробників, має покращити комфорт і пришвидшити посадку та висадку пасажирів. Розробники наголошують на реалістичності своєї концепції.

"Ми можемо радикально поліпшити взаємодію планера та силової установки, зберігаючи при цьому прив’язку до реальної роботи авіакомпаній та аеропортів. Наша мета – не просто ефективність на папері, а концепції, які ми дійсно можемо реалізувати, сертифікувати та використовувати", – каже директор з продуктової стратегії Electra Паркер Ващик.

Важливо сказати, що проєкт не потребує радикальних змін інфраструктури. Літак зможе використовувати звичайне авіаційне паливо або SAF (екологічне авіаційне паливо) і вписуватиметься у звичні процедури обслуговування.

Партнерами Electra в рамках програми NASA стали компанії American Airlines, Honeywell Aerospace, Lockheed Martin Skunk Works та кілька провідних університетів.

Інноваційні розробки літаків – останні новини

Раніше нідерландський стартап Elysian Aircraft представив оновлену концепцію електричного літака E9X, яка помітно відрізняється від попередніх варіантів. У ранній концепції йшлося про літак із вісьмома двигунами. Згодом компанія переглянула конструкцію, і в нинішньому проєкті їх "лише" шість. Ключовою особливістю E9X є розподілена електрична тяга, а також інтеграція акумуляторів у єдину конструкцію.

Нагадаємо також, що нещодавно американська компанія Otto Aerospace завершила попередній огляд проєкту безвіконного літака Phantom 3500. Бізнес-джет оснащений двома двигунами і спроєктований із фокусом на використання так званого ламінарного обтікання по всій поверхні фюзеляжу та крила.

Вас також можуть зацікавити новини: