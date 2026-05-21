США створять революційний літак без ілюмінаторів: пройдено важливий етап

Двомоторний бізнес-джет матиме дальність польоту понад 6800 кілометрів.

Американська компанія Otto Aerospace завершила попередній огляд проєкту (PDR) безвіконного літака Phantom 3500. Про це ідеться у прес-релізі компанії.

За підсумками експертної оцінки до початкового проєкту внесли лише незначні корективи в аеродинамічні обводи. Льотно-технічні характеристики залишилися без змін. Після успішного завершення цього етапу Otto Aerospace переходить до підготовки виробництва та льотних випробувань. У компанії зазначили, що результати тестів їхнього інноваційного бізнес-джета в майбутньому можуть також відкрити шлях зокрема до військового застосування технології.

Компанія Otto Aerospace вперше представила концепт революційного бізнес-джета Phantom 3500 у 2025 році. Літак одразу привернув увагу відсутністю ілюмінаторів: замість звичних вікон пасажирам пропонують панорамні дисплеї, які в реальному часі транслюють зображення з зовнішніх камер.

Довідка УНІАН. Phantom 3500 – це бізнес-джет із двома двигунами Williams FJ44, побудований навколо концепції використання так званого ламінарного обтікання по всій поверхні фюзеляжу та крила.

Ламінарне обтікання – це режим, коли повітря рухається вздовж поверхні літака тонкими шарами без турбулентних завихрень. Результатом є різке зниження аеродинамічного опору і, як наслідок, скорочення витрат пального. Саме тому Phantom 3500 отримав сильно витягнутий фюзеляж і незвичні аеродинамічні форми.

Передбачається, що літак зможе перевозити до дев’яти пасажирів.

Розробники заявляють, що максимальна дальність польоту Phantom 3500 становитиме до 6850 км, а споживання пального буде удвічі меншим у порівнянні з аналогами. Саме задля зниження аеродинамічного опору та витрат палива конструктори відмовилися від ілюмінаторів.

Перший політ випробувального літака FTV1 запланований на 2027 рік, а сертифікацію FAA (Федеральне авіаційне управління США) очікують отримати у 2029–2030 роках.

Нідерландський стартап Elysian Aircraft представив оновлену концепцію електричного пасажирського літака E9X, яка помітно відрізняється від того, що демонстрували раніше. Головною особливістю E9X стала система розподіленої тяги з електродвигунами, розміщеними вздовж крила, а також інтеграція акумуляторів безпосередньо в конструкцію літака.

Також нещодавно японці провели наземні випробування прямоточного повітряно-реактивного двигуна (ПВРД), призначеного для інноваційного літака. Йдеться про апарат, який має розвивати швидкість, що приблизно у п’ять разів перевищує швидкість звуку.

