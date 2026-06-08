Найшвидший цивільний літак у світі встановив свій перший швидкісний рекорд

Bombardier підкреслює, що однією з ключових особливостей Global 8000 є його салон.

Бізнес-джет Global 8000 від компанії Bombardier встановив свій перший рекорд швидкості, виконавши переліт із Монреаля до Ніцци трохи більш ніж за шість годин. Під час рейсу літак доставляв пасажирів на Гран-прі Формули-1 у Монако, повідомляє Bombardier.

За заявою компанії, політ наочно продемонстрував унікальні можливості літака, швидкість якого сягає 0,95 Маха (понад 1000 км/год), а дальність польоту становить 14 800 км.

Компанія Bombardier підкреслює, що одна з ключових особливостей Global 8000 - його салон. У бізнес-джеті підтримується комфортний тиск у салоні, еквівалентний висоті близько 820 м під час польоту на крейсерській висоті 12 500 м.

Відео дня

Літак має чотири окремі розкішні житлові зони, включно з повноцінною кухнею, що забезпечує максимальний комфорт. Його сучасні ергономічні сидіння Nuage створюють "ідеальне середовище для продуктивної роботи та відпочинку", забезпечуючи пасажирам прибуття до пункту призначення відпочилими та готовими до ділових справ.

Окрім великої дальності польоту, швидкості та комфорту, літак залишається надзвичайно маневровим, демонструючи злітно-посадкові характеристики, порівнянні з характеристиками легкого реактивного літака. Удосконалена конструкція крила дозволяє клієнтам Global 8000 використовувати набагато більше аеропортів, ніж деякі конкуренти.

Революційні літаки світу – останні новини

На Заході активно розробляють ще швидші пасажирські літаки. Нещодавно експериментальний X-59 QueSST, створений NASA та підрозділом Lockheed Martin Skunk Works, вперше подолав звуковий бар’єр. Передбачається, що технології QueSST зможуть отримати застосування на надзвукових комерційних авіалайнерах, які будуть значно "тихішими", ніж Ту-144 і Concorde.

Нагадаємо також, що раніше свій фінальний випробувальний політ виконав експериментальний літак XB-1. Завершення запланованої програми випробувань відкриває для американської компанії Boom Technology можливість перейти до наступного етапу – створення повноцінного прототипу надзвукового пасажирського авіалайнера.

Вас також можуть зацікавити новини: